Slechtste chauffeur Andy brengt zijn eerste single uit: 'Ik kan best aardig zingen'

Op deze plek in Vriezen­veen neemt Twenterand voorschot op volledig nieuw bedrijven­ter­rein

Over de lokale economie valt weinig te klagen in Twenterand. Sinds corona zijn er honderd bedrijven bij gekomen. Tal van ondernemingen snakken naar uitbreiding of een nieuwe plek, maar daarvoor is momenteel amper ruimte. Reden voor Twenterand om met een volledig nieuw bedrijventerrein aan de slag te gaan.