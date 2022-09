Sloper maakt korte metten met portiekflats in Almelose wijk Kerkelanden: Nijhuis gaat er 84 koopwoningen bouwen

Krijgt de Joodse Begraaf­plaats de duurste muur van Almelo? ‘Je kunt nog beter een villa bouwen’

ALMELO - Een jaar geleden sloeg het noodlot toe. De knal was in de wijde omtrek te horen, toen een tak van een treurbreuk de monumentale muur van de Joodse Begraafplaats in Almelo in puin legde. Bij de renovatie komt veel meer kijken dan vooraf gedacht. „Het gaat goed komen, maar makkelijk is het niet.”

12 september