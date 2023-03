Sociale werkvoorziening gaat Almelose ambtenaren van lunch voorzien: ‘Trots op onze buitengewone medewerkers’

De koffiecorner in het Almelose gemeentehuis wordt vanaf volgende maand gerund door medewerkers van Ontplooi. Dat is de stichting die ontstond na de ontmanteling van Soweco. Het huidige cateringpersoneel wordt door de gemeente overgenomen en bij Ontplooj ondergebracht.

Behalve de uitgifte van koffie en broodjes in de publiekshal van het gemeentehuis gaan de medewerkers ook zorgen voor het personeelsrestaurant en de kantine bij de gemeentewerf aan de Turfkade. De catering bij de gemeenteraadsvergaderingen (koffie en thee) komt ook voor hun rekening.

Volgens verantwoordelijk wethouder Eugène van Mierlo is het inschakelen van Ontplooj voor de catering een logische stap. „Op die manier kunnen medewerkers met een arbeidsbeperking op een voor hun passende plek aan het werk”, aldus de wethouder.

Zo normaal mogelijk

Ook facilitair manager John Braker van Ontplooj is tevreden met de ontwikkeling. „Wij zijn enorm trots dat we onze diensten nu verder naar buiten kunnen uitbreiden door in en voor het stadhuis aan de slag te mogen met onze ‘buitengewone’ medewerkers. Voor ons is het heel belangrijk om onze medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken, een externe plek als het stadhuis is daar een hele mooie kans voor, die we graag benutten.”

Ontplooj ontstond in de nasleep van het ontbonden werkvoorzieningsschap Soweco. Het heeft de titel ‘werkontwikkelbedrijf‘ gekregen en is actief voor Almelo, Tubbergen/Dinkelland, Twenterand en Wierden. Ongeveer tweehonderd medewerkers werken bij reguliere bedrijven. Nog eens enkele tientallen worden op dagelijkse basis uitgeleend voor verschillende projecten. Aan de Plesmanweg werken zo'n driehonderd mensen, waarvan 45 in de catering. Ze verzorgen niet alleen de kantines van de gemeente maar worden ook ingezet bij bij bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Twente en de Brandweer in Enschede, Hengelo en Almelo.

Verbeterpunten

Overigens valt er volgens de gemeentelijke Rekenkamer nog wel wat te verbeteren bij Ontplooj. In een recente publicatie werd geconstateerd dat niet helemaal duidelijk is wat Ontplooj nu precies doet en wat de mogelijkheden, kennis en kunde zijn. Voor de betrokken cateringmedewerkers is het in ieder geval wel duidelijk. Ze kunnen vanaf 1 april in het gemeentehuis aan de slag.