Spannend weekend voor Almelose korfballers: CKV Achilles kan bijzondere ‘dubbel’ pakken

Rechtbank wil ambtenaren Almelo horen over openbreken garage­boxen; heropening strafzaken verdachten Frans K. en Eddy ten H.

Ambtenaren van de gemeente Almelo moeten in de rechtbank tekst en uitleg komen geven over het openbreken van garageboxen in de stad. In het strafproces van verdachten Frans K. (58) en Eddy ten H. (56) uit Almelo willen de rechters precies weten waarom er is gekozen om juist in hun opslag te kijken. Hun zaken worden heropend.

30 mei