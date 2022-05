Spanning neemt toe bij clubiconen van Heracles: ‘Er staan banen op het spel’

Almelose jongeren worstelen met schulden van 30.000 euro: Melvin (28) gleed af en waarschuwt nu op scholen

ALMELO - Jongeren die tot hun nek in de schulden zitten en vervolgens zelf geen uitweg meer zien. Het komt ‘te vaak’ in Almelo voor, ervaart wethouder van sociale zaken Arjen Maathuis. „Als we deze jongeren in beeld krijgen, gaat het patsboem om schulden van 20.000 tot 30.000 euro.”

11 mei