Sparta wilde via rechter alsnog supporters meenemen naar Almelo: ‘Voor ons extra vervelend’

Grote bezwaren tegen plannen om Almelose kerken te sluiten: ‘Dit moeten we niet willen’

ALMELO - De wijkgemeente Noach in de Schelfhorst heeft grote bezwaren tegen de plannen om de Grote Kerk te exploiteren als centraal gebouw voor de activiteiten van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA). Het geld moet niet in stenen maar juist in mensen en pastoraal worden gestoken, luidt de opvatting in Almelo-Noord.

8:10