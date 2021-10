Spectaculaire vondsten bij opgravingen in Almelo: middeleeuwse smederij en oude stadsgracht ontdekt

Forse toename leerlingen speciaal basisonder­wijs in Almelo: ‘We willen helemaal niet groeien’

14 oktober ALMELO - Meer nieuwe leerlingen? Dat wil toch elke basisschool? Scholen voor speciaal basisonderwijs liever niet. Maar juist deze onderwijsinstellingen in Twente groeien. Vooral in Almelo gaat het hard. Terwijl juist de bedoeling was dat meer kinderen op reguliere basisscholen zouden blijven. „We kunnen nu wel stellen dat dit doel van passend onderwijs niet gehaald is.”