Spelers Heracles voor niets op weg naar Maastricht, wedstrijd tegen MVV afgelast: ‘Onverantwoord om te gaan spelen’

Buurtsuper in Lonneker twee weken dicht: tijdelijk ongemak voor ‘dorp op ’n bölt’

LONNEKER - De inwoners van Lonneker moeten het binnenkort twee weken zonder supermarkt stellen. De buurtwinkel in de Scholten Reimerstraat, gerund door zorgorganisatie Aveleijn en een ontmoetingsplek in het dorp, sluit met ingang van 31 januari de deuren in verband met een verbouwing.

13:38