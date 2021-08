Spoor van olie in kanaal Almelo De Haandrik, vermoedelijk afkomstig van schip

Arrestatie­team valt woning in Almelo binnen: één persoon aangehou­den

20 juli ALMELO - Een arrestatieteam van de politie is dinsdagavond een woning aan de Wondestraat in Almelo binnengevallen. Eén persoon is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het is niet duidelijk of dit om de bewoner van het pand gaat.