Sportstudenten van ROC doen examen op Almelose school: ‘Wedstrijdje bij Koningspelen? Dat gaat ’m niet worden’

Anneloes Gasman met haar sieradenbe­drijf­je Moosey’s naar de Javatoren

ALMELO – Wat begon als een creatieve hobby tijdens de coronapandemie is uitgegroeid tot de grote droom van Anneloes Gasman (25). Ze mag zich met haar sieradenbedrijfje Moosey’s trotse eigenaar van een kantoorpand in de Javatoren noemen. Met haar eigen plekje in de toren zet Gasman een grote stap in haar ondernemerscarrière.

21 april