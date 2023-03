Stacaravan gaat in vlammen op in Almelo

Petra Koetje overleden, uitgere­kend op dag dat haar man jarig zou zijn: ‘Ze was heel hartelijk’

Petra Koetje - Van der Kwast, de weduwe van de zo geliefde oud-burgemeester Helmer Koetje, is op afgelopen zaterdag op 58-jarige leeftijd overleden. Uitgerekend op de verjaardag van haar man. Ze is altijd in Vroomshoop blijven wonen. Zelfs toen Helmer Koetje in 2009 burgemeester werd in Hoogeveen. „Ze heeft hier genoten.”