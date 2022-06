Stadsbestuur in de startblokken in Almelo: Alleen Monique van Saane nieuw gezicht op het pluche

In je zwembroek punten scoren in de Monkey Rush: Preston Palace heeft na 25 jaar eindelijk waterglij­baan

ALMELO - Volgas naar beneden, de bochten doorzeilen en dan de plons in het water. Dat is wat je meemaakt in de nieuwe glijbaan Monkey Rush. Maandagmorgen werd de glijbaan in het zwembad van Preston Palace geopend. De zwemmers stonden al in de rij te wachten.

12:30