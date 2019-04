Stalker stuurt 3.900 berichtjes naar ex-vrouw

Ouders geschokt, zoon biecht in rechtszaal overval op Wawollie Almelo op

1 april ALMELO - Zijn ouders geloofden er heilig in, hun zoon Baris (19) was niet verantwoordelijk voor de overval op kringloopwinkel Wawollie in Almelo op 18 maart vorig jaar. Dat had hij ze tenslotte bezworen. Als hij maandag na overleg met zijn advocaat toch met een bekentenis komt is de schok dan ook groot. “Hoe kon hij dat doen”, zegt zijn moeder in tranen. Officier van justitie Sandra Leusink eist 9 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs.