Steekpartij in Almelo: politie moet toegesneld ambulancepersoneel beschermen

Het steekincident was het gevolg van een vechtpartij, die vlak na middernacht ontstond. De politie was met honden aanwezig in de straat, waar zo’n dertig mensen het politieoptreden aanschouwden. Zij werden op commanderende toon gedwongen erbij weg te gaan. ‘Nu naar binnen!’, schreeuwden ze.

Volgens omstanders was de sfeer erg grimmig. In totaal waren er vijf politieauto’s aanwezig bij het incident. Er is, voor zover bij de politie bekend, nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar het voorval. Een woordvoerder liet om 01.20 uur weten dat de situatie in de straat onder controle is.