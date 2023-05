Stelling: Onbegrijpelijk dat Staatsbosbeheer leem stort over bestaande flora en fauna bij Westerhaar

Ligt de bouw van de nieuwe moskee in Almelo nou stil? ‘Nee, maar goed personeel is lastig te vinden’

Het is nu al een eyecatcher. Toch krijg je het gevoel dat de nieuwbouw van de Turkse moskee in Almelo al een tijdje stilligt. Gebeurt er nog wel iets op het imposante bouwterrein naast het spoor? De bouw ligt niet stil, maar de werkzaamheden lopen forse vertraging op. De prognose dat het gebedshuis deze zomer in gebruik wordt genomen is bijgesteld.