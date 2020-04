Sterke wietgeur verraadt ‘inbrekers’ in Almelo

Geestelijk verzorger van ZGT wil er zijn voor de stervenden

25 april ALMELO - Hij praat met patiënten in het zicht van de dood en troost hun familieleden. Hugo Remmers, geestelijk verzorger van ZGT, heeft net als zijn collega’s in andere ziekenhuizen de handen vol aan het coronavirus. „De blik in die ogen: dat zegt genoeg.”