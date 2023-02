Sterren, Orionnevel en M13: deze Almelose astronomen maken prachtige foto's van het heelal

Orion, Perseïden, M13, protuberansen. Wie weet waar dit over gaat heeft verstand van sterrenkunde. Het zijn hemellichamen waar de Almelose astronomievereniging AstronA foto's van heeft gemaakt, die te zien zijn in het Natuurhus. De vereniging bestaat tien jaar. Maar wat doen ze eigenlijk? „Voor mooie foto’s van de sterrenhemel hoef je niet bovenop een berg in Chili te staan. Dat kan ook in Almelo.”

En dat blijkt als Edwin Sarink en Arnaldo Lopez, de foto's laten zien die op groot formaat in het Natuurhus hangen. De foto's zijn beslist indrukwekkend te noemen. AstronA is onderdeel van de stichting Natuurhus en heeft een eigen plekje. Weliswaar in de kelder, maar als de omstandigheden goed zijn, dan komt de grote Dobson spiegeltelescoop uit de kast en kijken de leden naast het Natuurhus naar de sterrenhemel. Ook met andere telescopen trouwens, want er zijn er meer.

„Je hoeft geen telescoop te hebben om naar de sterren te kijken‘’, zegt voorzitter Sarink. „Met het blote oog zie je ook veel, en door een redelijke verrekijker nog veel meer.” Bij evenementen schakelt de gemeente speciaal voor AstronA de straatverlichting rond het park even uit. Dat scheelt al een heel stuk. Eigenlijk willen ze wel een vast observatieplek. „Aan de Aadijk, waar dat zonnepark ligt, zou een mooie plek zijn. We hebben er wel eens met de gemeente over gepraat.”

Kennis vergroten

AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) bestaat sinds ongeveer 2007. Het begon met een groepje enthousiastelingen die bijeen kwamen en vonden dat er wel wat meer aandacht mocht komen voor de astronomie. „De meeste mensen weten maar heel weinig over astronomie”, zegt Lopez. „Ze kennen de maan, zien de sterren, maar dan houdt het ook wel op. Wij hopen met lezingen en evenementen de kennis wat te vergroten.”

Quote Als ik met hond loop kijk ik voortdu­rend naar boven Arnaldo Lopez

De club telt zo'n dertig leden. Kijken naar de sterren en bijzondere fenomenen fotograferen is hun hobby. „Als ik met hond loop kijk ik voortdurend naar boven”, lacht Lopez. „Dat klopt zegt Sarink. „En als je wilt weten hoe het weer wordt, moet je een van ons bellen. We kijken constant hoe het weer wordt en of er wolken komen.”

Behalve activiteiten, lezingen en lessen op scholen, heeft Astrona er ook voor gezorgd dat er een Planetenpad is gekomen, langs de Noordikslaan. Dit jaar tien jaar geleden. Het zijn hardstenen paaltjes met daarop een afbeelding van de de planeet en wat informatie. Dat pad begint bij Erve Noordik en loopt door naar de Vissedijk. De onderlinge afstanden symboliseren de verhoudingen in ons zonnestelsel.

Verre nevels

Veel van de foto's komen van de hand van Lopez. Het zijn afbeeldingen van verre nevels, clusters van sterren en nog veel meer. Er waren talloze uren observatie voor nodig. Het zijn mooie kleurrijke platen waarvan je je moeilijk voor kunt stellen dat ze gewoon vanuit Almelo zijn gemaakt. „Ik ben al heel lang in astronomie geïnteresseerd”, zegt Lopez. „Als kleine jongen had ik al een sterrenkijkertje.” Inmiddels is de techniek enorm verbeterd en kan hij glasheldere foto's maken van sterrenhopen die miljoenen lichtjaren van de aarde af staan.

Zaterdag 25 februari is er een sterrenkijkavond in het Natuurhus, van 19.30 tot 22.00 uur. Entree voor volwassenen 5 euro. Op 12 maart geeft Arnaldo Lopez, want dan kan hij ook, een gitaarconcert tussen de foto's die heeft gemaakt. Bij die gelegenheid legt hij ook uit wat hem in de astronomie fascineert en hoe de foto's tot stand komen. De entree voor de bijeenkomst is 7,50 euro. Wie alleen de foto’s wil zien, kan nog tot 31 maart gratis bij het het Natuurhus binnen lopen.

Meer info op de site www.astrona.nl