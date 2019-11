Storing bij Tele2 treft Overijsselse rechtbanken: ‘Aantekeningen even op papier’

Kamerlid Renkema van GroenLinks geeft Soweco een pluim

13:51 ALMELO - Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema van GroenLinks heeft gisteren een werkbezoek aan Soweco gebracht. Hij was onder de indruk, maar mengde zich niet in de bestuurlijke discussie die momenteel over het voorbestaan van het sociaal werkbedrijf wordt gevoerd.