Strafzaak tegen verdachte Almelose agenten Semih K. (32) en Hasan E. (31) gaat eindelijk over de inhoud (maar niet vandaag)

Fotoserie ‘De allermooi­ste editie’: al was het overdag iets teveel Sahara op tropisch Heavenz in Almelo

ALMELO - Wat wil je nog meer als festivalganger: Hiphop en dancemuziek, in tropische sferen. De vierde editie van Heavenz festival maakte alle beloften waar. En voor wie het even te warm was, was daar de vernevelaar. „Het werd iets later druk, want het was knetterheet.”

19 juni