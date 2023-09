paardensport Na 'Tokio' werd paard van Sallandse ruiter Hosmar zo ziek dat hij het niet zou halen: nu int duo 17de EK-medaille

Dat de Haarlese para-ruiter Frank Hosmar (54) met zijn achttien jaar oude routinier Alphaville nog in staat is mee te doen in de internationale top, is net zo’n wonder als de zeventiende EK-medaille die hij in het Duitse Riesenbeck bemachtigde.