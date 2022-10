Stralende driehoek in avond skyline Almelo compleet, ook Wetshuys heerst nu in het stadse luchtruim

Almeloër (54) maakt opmerkelij­ke carrières­witch naar mental coach op tv: ‘Je moet doen waar je hart ligt’

ALMELO - Zijn tv-carrière begon in 2020 in het programma ‘Ik zou wel eens willen weten’. Daarin beantwoordt Jan Tienstra (54), losjes zittend op een bankje in de natuur, vragen van kijkers over mentale weerbaarheid en zijn vak van mental coach. Inmiddels heeft de Almeloër twaalf items gemaakt voor Life is Beautiful, het lifestyleprogramma van RTL4.

