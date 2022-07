Strandbal Festival in Bornerbroek doet naam eer aan

Wanneer gaan ze deze totaal overwoeker­de ‘zandbak’ in Almelo nou eens maaien? Dat blijkt niet zomaar geregeld

ALMELO - Er was toch ooit een zandbak aan de Hendrick de Kruyserstraat in de Almelose wijk Ossenkoppelerhoek? Klopt. En de contouren zijn er nog steeds. Maar het zand is inmiddels bedekt met onkruid, gras en zelfs hoog opkomende struiken. Een schande volgens buurtbewoners, want hier kan geen kind lekker in het zand spelen.

