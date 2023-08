Streep door mogelijke komst van Almelose PSV-er Jason van Duiven naar Heracles: ‘Jammer, maar moeten kiezen voor alternatief’

indebuurt.nl Komt KFC nog naar Almelo? Dit is waarom er niet gebouwd wordt

Op de Woonboulevard in Almelo zou een KFC komen. In februari dit jaar kon indebuurt Almelo de komst melden van het Amerikaanse kiprestaurant. Zes maanden later is er van KFC nog steeds niets te zien. Hoe zit dat? Tijd voor een update!