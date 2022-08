Streep door nieuwe melkveehouderijen bij Almelo; stikstofcrisis gooit roet in het eten

Theo uit Almelo fietst dit seizoen naar elke uitwed­strijd van Heracles: ‘De club vindt het geweldig’

ALMELO - Talloze vakantiereizen maakte hij al per rijwiel. Almeloër Theo Vos schreef er zelfs een boekje over. Nu heeft hij iets nieuws bedacht. Hij bezoekt dit seizoen alle uitwedstrijden van Heracles Almelo per fiets. „Dat wordt afzien als ik in de winter naar Maastricht of Kerkrade moet.”

27 augustus