Succesvol muziekfestival Rock am Esch in Tubbergen krijgt vervolg

De frontman van Status Quotes is overigens Toon Eppink, geboren en getogen in Tubbergen. Hij maakte met zijn andere tributeband - The Fortuna Sons - ook zijn opwachting op de eerste versie van Rock am Esch.

Festival in weiland

Net als in 2022 wordt het festival gehouden op een terrein aan de Haarweg in Tubbergen, een weiland van de familie Frons. Bij de eerste keer hebben 1.500 bezoekers genoten van optredens van onder meer de coverbands Present Danger (spelen nummers van Metallica), Guns of the East (Guns N’ Roses) en The Fortunate Sons (Creedence Clearwater Revival) en The Waterfront. Op het festivalterrein is overigens ruimte voor nog meer publiek.