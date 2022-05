Supportersclubs Heracles Almelo laten zich niet uit over supporter die Cerny sloeg

Brooker Toneel uit Borner­broek moet en zal voor een volle bak spelen, maar dat vlot niet echt: ‘Deel opbrengst gaat naar Oekraïense vluchtelin­gen’

BORNERBROEK - Voor het eerst in ruim twee jaar stonden ze met elkaar op het toneel. Eindelijk repeteren voor een nieuw klapstuk. De muziek zwol aan. De eerste dialogen schalden door de oefenruimte. Of de tranen rijkelijk vloeiden bij de leden van Brooker Toneel? Marion Sulmann (62), lid van het eerste uur, smeert haar keel met een slok koffie. „Welnee, we zijn Bornerbroekers.”

26 april