Syriër Saif in hongerstaking in azc Hardenberg: ‘Het lijkt wel een gevangenis’

Statushou­ders krijgen in Hardenberg al extra begelei­ding bij verplicht inburgeren

4 juli Statushouders kunnen in Hardenberg blijven rekenen op intensieve begeleiding van de gemeente, waardoor ze sneller inburgeren. Volgend jaar juli gaat de nieuwe Wet inburgering in, waardoor gemeenten een grotere rol krijgen bij het streven statushouders (erkende vluchtelingen) zo snel mogelijk de taal te leren, te laten meedoen in de samenleving en aan betaald werk te helpen.