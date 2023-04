’t Groenendal, iconisch uitgaanspaleis van weleer: dansen, flirten en feesten

Veel Almeloërs kregen er verkering. Het was ‘the place to be’ in de weekends. Zeker als er live muziek was te beleven. Dan werkte de grote danszaal van het imposante uitgaanspaleis aan de Willem de Clercqstraat als een magneet op de jeugd die op zoek was naar vertier. Vandaag in de reeks vervlogen tijden in Almelo: ’t Groenendal.