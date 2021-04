Taaie bonen, koude aardappels, lauwe stamppot en opgewarmde kliekjes? Elizabeth (81) walgt van vies eten bij Eugeria

Dit bedrijf in Almelo maakt sinds de coronacri­sis vier keer zoveel puzzels: ‘We kunnen de vraag niet aan’

6 april ALMELO - Ouderwets puzzelen is weer populair geworden. Nederlanders storten zich in tijden van corona massaal op het leggen ervan. En dat merken ze bij Hubregtse Group in Almelo. „Ik kan rustig zeggen dat we de vraag niet aankunnen”