Talenter en Wegwijzer hopen megaschool kleinschalig en geborgen te houden: ‘We laten kinderen niet verzuipen’

De bouw van de megaschool in Enter komt steeds een stapje dichterbij. Nu er eindelijk een beoogde locatie is, namelijk de Sportlaan, kunnen basisscholen De Talenter en De Wegwijzer naar de toekomst kijken. De nieuwe school is volgens hen hard nodig. Maar wat blijft er over van het dorpse, kleinschalige karakter van de scholen? „Ook in een grote school kunnen we voor kleinschaligheid zorgen.”

Eén grote school in Enter voor basisschoolleerlingen, dat is het plan. De Talenter en De Wegwijzer in Enter doen mee. Dat is niet uit luxe, want hun huidige schoolgebouwen zijn, naar eigen zeggen, aan het einde van hun latijn. „In 2016 zijn we al begonnen met het ontwikkelen van de plannen en sindsdien hebben we niet meer geïnvesteerd in de gebouwen. Ze zijn erg gedateerd”, zegt Mirelle Schuurman, namens schoolbestuur Verion waar De Wegwijzer onder valt en als voorzitter van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT) waar De Talenter bij hoort.

Geen voorkeur

En met de Sportlaan als beoogde locatie komt die broodnodige school steeds iets dichterbij. „We zijn heel blij dat het college de voorkeur heeft uitgesproken voor een locatie. Dit is voor ons een beginpunt om uiteindelijk samen een school te kunnen bouwen”, stelt Schuurman. De Sportlaan vinden zij een geschikte locatie. „De keuze van de locatie is niet aan ons. We hadden zelf ook geen voorkeur. Het is voor ons belangrijk dat het een toekomstbestendige locatie is, met voldoende ruimte voor de kinderen.”

Kleinschalig karakter

Niet alle basisscholen in Enter doen mee met de megaschool. De Roerganger heeft eerder al besloten niet deel te nemen aan het project. Onder meer omdat hun schoolgebouw nog aan alle eisen voldoet. „En daarnaast vinden we het kleinschalige en persoonlijke onderwijs de kracht van onze school. Die identiteit willen we graag vasthouden”, zegt een woordvoerder van de school.

Quote We laten de kinderen echt niet verzuipen in een veel te grote omgeving Mirelle Schuurman, voorzitter SKOT

Naast de locatie is ook het gebrek aan geborgenheid een pijnpunt als het gaat om de megaschool. Zo gaf buurtbewoner Rogier Wemekamp al aan: „Als ouder wil ik helemaal geen megaschool voor mijn kinderen. Dat is veel te massaal. Het hele gevoel van geborgenheid ontbreekt.”

Mirelle Schuurman snapt de zorgen van ouders, maar geeft aan dat ook in een grote school voor kleinschaligheid gezorgd zal worden. „Daar gaan we heel goed over nadenken, want dat is belangrijk. We laten de kinderen echt niet verzuipen in een veel te grote omgeving. Hulp van ouders en omwonenden hebben we tegen die tijd zeker nodig, maar op dit moment zitten we nog in de beginfase.”

Stormloop

Er is veel kritiek op de grote school, maar basisschool De Roerganger verwacht geen stormloop in de aanmeldingen bij hen. „Op dit moment speelt dat absoluut nog niet, maar als ouders het idee hebben dat hun kind past op een kleinschalige school, zijn ze van harte welkom om het gesprek aan te gaan en om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen”, aldus de woordvoerder.