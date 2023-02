Tbs met dwangverpleging voor doodslag op Jarell Reinders in Almelo

De zinloosheid van de dood van Jarell bleek uit het relaas dat in twee zittingsdagen naar voren is gebracht. Een op het oog onschuldige burenruzie, voornamelijk gestoeld op misverstanden en waanbeelden bij de latere verdachte W. hebben een grote familie en talloze vrienden in diepe rouw gedompeld.

OM deelt rapportages PBC niet volledig

Het OM legt een deel van de bevindingen van psychologen en psychiaters over W. naast zich neer als het tot een strafeis komt van zes jaar en tbs. „Ik vind het lastig om aan te nemen dat de waan die W. parten speelde hem volledig in zijn macht had. We zijn er als OM niet zeker genoeg van dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het steekincident”, zei officier van justitie Aidan van Veen\ twee weken geleden.