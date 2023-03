Te weinig politie in Twente? Volgens de burgemeester van Tubbergen heeft de regio niet te klagen

MET VIDEO Eerste Twentse kievitsei is in aantocht: ‘Nog een paar dagen mooi weer nodig’

Het broeit in de natte leefgebieden voor weidevogels. Baltsende kieviten zijn gezien en de lokroep klinkt. Dat zijn de voorbodes. „Nog een paar dagen mooi weer zijn nodig”, zegt Marja van Harten van Landschap Overijssel, „en dan is het eerste kievitsei in Twente een feit.”