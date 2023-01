Technische staf en speelsters Eurosped overvallen met mededeling dat club stopt in eredivisie

Trainer Jeffrey Scharbaai kreeg het nieuws zondag te horen, enige tijd na de wedstrijd tegen Sliedrecht Sport. “Samen met teammanager Renate Buter werd ik gevraagd voor een gesprek met het bestuur. Toen kwamen zij met het verhaal dat de stekker eruit ging. Ik heb het niet aan voelen komen, heb er geen seconde bij stilgestaan. Ik was al bezig speelsters voor volgend seizoen te benaderen. Zelfs toen we zondag bij het bestuur werden geroepen is geen moment door mijn hoofd gegaan dat het weleens voorbij kon zijn.”

De boodschap kwam hard aan bij Scharbaai. “Het is jammer dat we hier niet eerder bij betrokken zijn. Dan hadden we misschien nog iets kunnen doen.”

Tranen

Maar het moeilijkste moest op dat moment nog komen. Het nieuws moest over worden gebracht aan de speelsters. Dat gebeurde maandag. Het was een emotioneel moment, waarbij de tranen rijkelijk vloeiden. “Voor die meiden is volleybal prioriteit nummer één. Zij kwamen vandaag naar de sporthal in de veronderstelling te gaan trainen, maar kregen in plaats daarvan te horen hoe de vork in de steel zit. Dat het klaar is. Dat is heftig. Als team ben je niet alleen zakelijk bezig, maar ook emotioneel heb je een band.”

Eurosped maakte het besluit om te stoppen kenbaar na een periode waarin het team in de lift zat. Na een tegenvallende seizoenstart was de ploeg opgeklommen naar een gedeelde zevende plaats, op slechts drie punten achterstand van de zesde positie die recht geeft op deelname aan de kampioenspoule. “Sportief gezien slaat het ook nergens op dat dit besluit wordt genomen”, sprak Scharbaai. “Als team ben je ergens mee bezig, iets wat werkt, en waarmee je samen een doel hoopt te bereiken. Het voelt alsof er nu een boom op de weg wordt gegooid, waardoor we niet verder kunnen.”

Clubloos

De speelsters zijn door het terugtrekken van Eurosped ineens clubloos. Tot 1 februari hebben zij nog de tijd om een nieuwe club te vinden, daarna sluit de overschrijvingstermijn. Scharbaai: “Ik heb de meiden gevraagd na te denken wat ze willen. Als trainer zijn je spelers je alles. Dus voor wie door wil, wil ik trainers gaan bellen om te kijken of ik ze elders onder kan brengen. Zodat ik ze voort kan helpen.” Over zijn eigen toekomst heeft Scharbaai nog niet nagedacht. “Nee, ik wil eerst proberen die meiden helpen.”