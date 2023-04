Tegenstanders windmolens in gemeente Tubbergen: ‘Er zijn meer dan genoeg alternatieven, durf je te verzetten’

Herman Hagens, het geweten van de Twentse watermolen, overleden: ‘Slechts een klein radertje in het grote rad van de tijd’

ALMELO – „Ik ben slechts een klein radertje in het grote rad van de tijd”, zei hij over zichzelf. Donderdag stond zijn tijd na 86 jaar stil: Herman Hagens, oud-conservator van het Rijksmuseum Twenthe maar bovenal schrijver van twee standaardwerken over de Twentse en Achterhoekse watermolens, is in zijn woonplaats Almelo overleden.