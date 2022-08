Telefoon van Almelose moordslachtoffer is en blijft kapot: infomatie voor altijd verloren

ALMELO - De telefoon van de in Almelo vermoorde René Lucas (54) is en blijft onherstelbaar en kan niet worden uitgelezen. De rechtbank in Almelo ziet nieuwe pogingen om de telefoon te herstellen niet zitten. De advocaat van verdachte Richard L. (30) vreest dat daardoor belangrijke informatie onbekend blijft. Bijvoorbeeld over het motief.

Het slachtoffer werd in september 2021 met 29 messteken om het leven gebracht in het Schelfhorstpark in Almelo. Hij werd onder andere gestoken in buik, hals en rug. Voorbijgangers probeerden hem nog te redden, maar de hevig bloedende Lucas was kansloos. Tot op heden is het motief voor het geweld onduidelijk.

Uit het water gevist

Advocaat De Lange wilde daarom dat de telefoon van het slachtoffer werd uitgelezen. Die telefoon werd in het park uit het water gevist. Op die telefoon zou informatie kunnen staan over de band tussen slachtoffer en verdachte. Gesuggereerd is dat er drugs in het spel was, maar ook mogelijk misbruik. Eerder zei advocaat De Lange ‘dat er een bepaalde sfeer zit in het dossier’, zonder dat verder te duiden.

Volgens het NFI was de telefoon te veel beschadigd. Het zou alleen misschien nog in een ‘cleanroom hardwarematig te doen zijn’. Advocaat De Lange vond dat dit dan maar geprobeerd moest worden. „Blijkbaar bestaat er zoiets als een cleanroom. Het NFI heeft die niet. Waar dan wel in Nederland?”

De rechtbank vond dat de advocaat onvoldoende duidelijk maakte wat hij van die informatie op de telefoon verder nog verwachte en wees nieuw verzoek af.

Volgende maand verder

Het was deze dinsdag een zogenaamde pro forma-zitting. De inhoudelijke behandeling over de moord is op 23 september. Dan worden onder andere de psycholoog en een psychiater gehoord die L. hebben onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat hij verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn. Ook een reclasseringsambtenaar moet dan getuige, op verzoek van L.’s advocaat. Want volgens L. staan in het reclasseringsrapport onwaarheden.

Andere getuigen, onder andere mensen die op de fatale dag in het park aanwezig waren, zijn intussen allemaal gehoord. L. heeft in een eerdere regiezitting spijt betuigd van zijn daden.