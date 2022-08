Teller Heracles staat nog op nul, halverwege sluitingsdag transfermarkt

De dag van de sluiting van de transfermarkt begon stormachtig voor Heracles, maar vervolgens ging de wind liggen. Halverwege de dag had Deadline Day niets opgeleverd in Almelo. Niemand in, niemand uit. Vooralsnog…

Toen John Lammers klokslag 10.00 uur zijn manschappen op het veld op Erve Asito bijeen riep voor de woensdagochtendtraining, werd er al druk gediscussieerd over de mogelijke versterkingen die onderweg naar de Almelose eerstedivisionist. De lijst met namen van nieuwe Heraclieden was haast indrukwekkend te noemen, met als grootste verrassing die van Mike te Wierik. De 30-jarige basisspeler (!) bij FC Groningen leek op weg te zijn naar een rentree in Almelo, waar de verdediger uit Hengevelde ooit zijn professionele voetbalcarrière begon.

Oefenmeester Lammers floot op z’n fluitje, de eerste rondo kon beginnen.

In kannen en kruiken

Online werd er gesproken over de gesprekken die er al geweest zijn tussen de speler en de directie van Heracles. Alles leek al in kannen en kruiken, het persbericht over de terugkeer moest alleen nog even door de spellingchecker.

Tegenover de komst van Te Wierik, stond het - verwachte - vertrek van de Duitse verdediger Marco Rente. Een solide basisspeler, die de club al tijden geleden kenbaar had gemaakt uit te zien naar een transfer. Mede daarom was Rente op plan B beland en heeft Lammers de voorkeur gegeven aan Sven Sonnenberg. Appjes en onlineberichten bevestigden tijdens de training het vertrek van Rente naar Coventry City, uitkomend op het tweede niveau van Engeland. De Duitser, niet aanwezig in Almelo, was ter plekke al gekeurd. Het wachten was op de handtekeningen.

Armin Doudah

Een andere naam die voorbij kwam, was die van Mohammed Armin Doudah. De middenvelder van Jong PSV zou maandag al in het stadion gezien zijn. De 19-jarige Marokkaanse Belg moet de naar Schotland vertrokken Orestis Kiomourtzoglou op het middenveld vervangen.

Ondertussen vervolgden de spelers van Heracles de training in Almelo. Spits Sinan Bakis, die van Lammers mag vertrekken, ontbrak op het veld. Hij is ‘niet helemaal okselfris’ en trainde aangepast in de gym. Wel aanwezig op het veld twee gastspeles van de academie (Kick Landkroon en Shi-Jon Martina) en de bijna-herstelde Robin Polley. Ook Bilal Basacikoglu, net als Bakis overbodig in Almelo, was van de partij.

Brandley Kuwas

Op Twitter werd enthousiast getweet over Brandley Kuwas, de volgende ex-Heraclied die opnieuw zou neerstrijken in Almelo. Zijn naam was ergens genoemd en de terugkeer ging al heel snel een eigen leven leiden. Tot verbazing bij Heracles, waar met het hoofd werd geschud over de belangstelling voor de oud-spits. ‘Totaal niet aan de orde’, klonk het in het stadion over de speler uitkomend voor Maccabi Tel Aviv.

Volledig scherm Komt Brandley Kuwas (rechts in het shirt van Maccabi Tel Aviv) nou wel of niet naar Heracles Almelo? © REUTERS

Een streep dus, zij het met potlood, door de naam van Kuwas. Even later kon daaraan ook Te Wierik worden toegevoegd. Ondanks eerdere berichten werd halverwege de training duidelijk dat de Hengeveldenaar deze transferperiode toch niet naar Almelo zou terugkeren. Wat eerder zo goed als rond leek te zijn, was opeens als sneeuw voor de zon weer verdwenen.

Net zoals de transfer van Rente naar Coventry City van de baan was, nadat duidelijk werd dat er problemen waren rondom de benodigde werkvergunning voor de Duitser. Dat had te maken met FA-regels na de Brexit, waardoor de deal alsnog in rook op ging. Rente heeft niet voldoende punten om in aanmerking te komen voor de werkvergunning. Daarvoor zijn minimaal vijftien punten. Dat totaal had Rente gehaald indien Heracles in de eredivisie was gebleven. De toegekende punten in de eerste divisie liggen lager.

Topoverleg

Inmiddels had Lammers voor de laatste maal op deze woensdagochtend op z’n fluitje gefloten. De veldtraining zat er op, de één na de ander zocht de douches op. Na afloop was er nog wel ‘topoverleg’ op het veld met Lammers, Hendrie Krüzen en de spelers Justin Hoogma, Michael Brouwer en Marko Vejinovic. Gediscussieerd werd er over de laatste wedstrijd, het 2-2 gelijkspel tegen MVV van afgelopen maandagavond.

In een kamertje in de catacomben van het stadion zaten weer andere mannen bijeen: technisch-directeur Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur Rob Touissant en hoofdscout Alfred Nijhuis. Het drietal kon niet gestoord worden, want op de laatste dag van deze transferperiode moest er nog druk gebeld en overlegd worden.

Nul

De voorlopige score halverwege Deadline Day? Nul. Niks in, niks uit.

De komst van Te Wierik lijkt te zijn afgeketst, over Doudah is het muisstil en de rentree van Kuwas is - op dat moment - niet aan de orde. Daartegenover staat een langer verblijf van Rente in Almelo, net als Bakis en Marco Rente blijft, net als Bakis en Basacikoglu. Dat duo zou alsnog de komende dagen een andere club kunnen vinden, waarbij gedacht moet worden aan bijvoorbeeld Turkije. In dat land is de transfermarkt nog eventjes geopend.