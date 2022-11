Teruglezen | Nabestaanden en slachtoffer aan het woord in strafzaak kruisboogschutter Almelo

Hoe kruisboog­schut­ter Kenzo K. zich oppompte met agressie, tot hij ontplofte

ALMELO - ‘Wat ziet u in deze beelden?’ vroeg de officier van justitie. ‘Woede’, antwoordde Kenzo K. Op de tweede zittingsdag in de strafzaak van de Almelose kruisboogschutter kwam zijn geestelijke gesteldheid uitgebreid aan bod. De verdachte zat in een maandenlang durende psychose, die steeds erger werd. Hij gebruikte meer en meer drugs en werd met de dag agressiever.

21 november