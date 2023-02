Thijs verhuist zijn sportschool naar de woonboulevard: 'Je eerste workout is de roltrap'

Thijs opende in januari 2020 zijn eigen sportschool, De Sporthal, in een voormalige huisartsenpraktijk op bedrijventerrein Windmolen. “En toen kwam corona”, zegt Thijs. “We moesten schakelen en creatieve oplossingen bedenken. Alle trainingen gingen naar buiten.” In oktober dat jaar opende Thijs een tweede vestiging. Het Sportkantoor zit in bedrijfsverzamelgebouw Campus Dreesz aan de Brugstraat.

De Sporthal boven GGD

Drie jaar na de opening is De Sporthal te klein geworden. Thijs besloot te verhuizen naar de andere kant van de Weezebeeksingel. “We zitten nu op de woonboulevard, boven de GGD. Hier zitten we veel ruimer. Op de oude plek kon je soms je kont niet meer keren, zeker op de drukste momenten. Het is niet fijn als je zij aan zij staat te sporten en nauwelijks bewegingsruimte hebt. We zijn niet voor de massa, het draait bij ons om kleinschaligheid. Je moet mensen dan ook de ruimte bieden om fatsoenlijk te sporten, vind ik.”

Volledig scherm Thijs Blikmans in de nieuwe locatie van zijn sportschool © De Sporthal

Naar de woonboulevard

De plek op de woonboulevard is bewust gekozen, legt Thijs uit. “We wilden vlakbij ons oude pand blijven. Veel van onze sporters komen namelijk uit de wijken Nijrees en Windmolenbroek. Wat verder meespeelt is de goede bereikbaarheid van de woonboulevard en het grote en gratis parkeerterrein.”

De nieuwe locatie is zo’n 640 vierkante meter, meer dan twee keer zo groot als de oude plek. “We hebben die grote ruimte opgedeeld in drie gedeeltes; twee ruimtes voor groepstrainingen en een ruimte voor kleinschalige fitness. Zo kun je met meerdere groepen naast elkaar werken, zonder elkaar te storen.”

Roltrap is een workout

Sporters krijgen direct al een workout, nog voordat ze bij De Sporthal naar binnen stappen. “Onze ruimte zit boven de GGD Twente, je moet omhoog. We hebben ervoor gekozen om de roltrap stil te zetten en je eerste workout is dus over de roltrap naar boven lopen.”

Volledig scherm De Sporthal wil een familie- en clubgevoel creëren © De Sporthal

Gezelligheid en binding

Wat voor Thijs vooral van belang is, is het clubgevoel. “We gaan voor binding en voor gezelligheid. Ik zeg vaak: ‘je hebt klanten niet voor even, maar voor het leven.’ Slapende leden daar heb ik niets aan. Ik wil graag een band opbouwen met de mensen die hier sporten, een soort familie- en clubgevoel. Natuurlijk sporten we actief en intensief, maar je moet je hier ook thuis voelen bij ons. Als in een voetbalkantine.”

Sportles voor bedrijven

Thijs en zijn medewerkers geven onder meer training aan bedrijven. “Veel bedrijven zijn met mobiliteit en gezondheid bezig. We hebben nu zo’n zeven bedrijven die hier met hun medewerkers komen sporten. Op dat vlak verwacht ik meer groei.”

De Sporthal begeleidt ook individuele sporters. “We doen veel personal training, zo’n 35 uur in de week. Verder hebben we driehonderd sporters bij onze kleinschalige groepstrainingen. Vrije inloop bieden we ook, van 08.00 tot 11.00 uur en van 17.00 tot 21.30 uur kun je trainen met de apparatuur die hier staat.”

