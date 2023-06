Tien drijvende watervilla’s in Almelo zijn primeur voor Twente: ‘Je hebt hier permanent een vakantiegevoel’

Crematoria Twente overwel­digd door animo om te figureren in nepuit­vaart: ‘Mensen werden echt emotioneel’

Het was een emotioneel gebeuren afgelopen zaterdag in het Oldenzaalse crematorium. Maar de ‘nabestaanden’ hadden vrede met het overlijden van oma Dinie. Ze had een mooi leven gehad en overleed op 82-jarige leeftijd. Innig gearmd stonden de familieleden rondom haar kist. Mensen, die voor de crematie nog vreemden van elkaar waren.