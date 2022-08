Tientallen trekkers toegang tot protestmanifestatie in Almelo geweigerd

Initiatiefnemer voor de protestmanifestatie is organisatie Trotse Twentse Boer. Woordvoerder Esther Loohuis zegt namens TTB dat er zo’n 30 tractoren vast staan in de stad. Ze worden tegengehouden door politie. Een voorwaarde voor het protest was dat maximaal twee tractoren zonder aanhanger zouden worden toegelaten. Nu staan er drie, maar daar maakt de opvallend aanwezige politie geen bezwaar tegen.

Strenge voorwaarden gemeente

Door de gemeente was vooraf aangegeven dat de manifestatie plaats mocht hebben, maar onder strenge voorwaarden: zo is er plek voor maximaal 500 actievoerders, moeten ze in aangewezen vakken blijven staan en is het niet toegestaan brandbare materialen aan te steken of te barbecueën. Er was vooraf geen vergunning aangevraagd.