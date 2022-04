Tijdperk Talamini ten einde, Almelo koestert andere ijsmeesters in de binnenstad

De officiële bevestiging ontbreekt nog. Maar de goede luisteraar weet genoeg. De kans dat Giancarlo Talamini nog een doorstart maakt met zijn iconische ijscafé in het stadshart is nihil. Hij verblijft naar eigen zeggen in Enschede, heeft tijd nodig om zich te bezinnen, likt zijn wonden na twee jaar lockdowns, ergert zich aan de leegstand in de nabije omgeving en heeft last van de bouwactiviteiten in de stad.