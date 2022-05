Toekomst Almelose coffeeshops in handen van commissie bezwaarschriften

ALMELO - De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Almelo buigt zich woensdag 15 juni over de kwestie rond de ingetrokken vergunning van beide coffeeshops. Lopende de procedure wordt de verkoop van softdrugs in beide instellingen conform bestaand beleid gedoogd.

De coffeeshops Jemig de Pemig aan de Bornerbroeksestraat (achter de erotheek) en De Tuin (Willemsgang) werden in februari verrast door een besluit van de gemeente om de vergunningen in te trekken. Voor 11 juni zou er een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend. Tot nu was dat er een voor onbepaalde tijd. Almelo wil dat beperken tot maximaal vijf jaar, om meer grip te krijgen op eventuele uitwassen bij verkoop van softdrugs.

Voorzitter Jos Wolterink van Jemig de Pemig was onaangenaam verrast. De onheilstijding kwam kort na een ingrijpende verbouwing van de ontmoetings- en verkoopruimte. Hij heeft bezwaar aangetekend.

Juridische tombola

„Voorlopig is er een status quo totdat de bezwaarschriftencommissie zich hier over buigt”, aldus Wolterink. „De zaak moet nog worden behandeld, zo lang dat loopt kunnen we doorgaan”. Wolterink kondigt wel aan verder te procederen als zijn bezwaar wordt verworpen. „Dan moeten we naar de rechter.”

Loopt dit met een sisser af? Wolterink: „Dat weet ik niet. In het hele land spelen kwesties over vergunningen aan coffeeshops. De gerechtelijke uitspraken wisselen enorm, het is een juridische tombola.”

De kern van het fenomeen coffeeshop is dat veel gemeenten verkoop van softdrugs in deze gelegenheden gedogen. Dat gebeurt onder de vlag van een horecavergunning. Daar ligt voor de overheid een juridische mogelijkheid om hier een einde te maken. De vergunning van Jemig de Pemig wordt niet ingetrokken wegens overlast of verstoring van de openbare orde. Wolterink: „We hebben ook nooit klachten gehad.”