Toen in Almelo: boekhandel Hilarius Broekhuis bestaat 25 jaar

Het is deze maand dubbel feest bij boekhandel Hilarius Broekhuis in Almelo. De regionale boekhandel Broekhuis bestaat 155 jaar en het is 25 jaar geleden dat de vestiging in Almelo de deuren opende.

Op woensdag 11 februari 1998 ging Hilarius Broekhuis open aan de Koornmarkt 24. Hilarius zat al veel langer in Almelo en ging in 1998 verder met Broekhuis. In het pand aan de Koornmarkt zit de bekende boekhandel nog steeds. Tegenwoordig wel met een lantaarnpaal en een afvalbak voor de ingang.

Volledig scherm Steen bij de ingang van Hilarius Broekhuis in Almelo. © indebuurt Almelo

Steen bij de ingang geplaatst

De opening werd verricht door toenmalig burgemeester Don Burgers. Daarbij werd een speciale steen geplaatst bij de ingang. Die steen zit er nu nog steeds en is voor elke klant goed zichtbaar. Je moet alleen wel weten dat de steen hier zit, anders valt deze je misschien niet eens op.

Volledig scherm Zo zag de boekwinkel er vroeger uit. © Hilarius Broekhuis

Meer dan alleen boeken

Aan de binnenkant van de winkel is er meer veranderd. Zo is het assortiment uitgebreid met wenskaarten, muziek, spellen en andere artikelen. De winkel is in 2001 ingrijpend verbouwd, waarbij een geheel nieuwe vloer is geplaatst en de tl-bakken zijn vervangen door moderne ledverlichting en spotjes. Eerder werd al de achterzijde uitgebouwd, met plek voor tijdschriften, spellen, puzzels en een muziekhoek met cd’s en lp’s.

Harry Potter-nachten

De boekhandel in Almelo deed de afgelopen 25 jaar ludieke dingen, onder meer rondom Harry Potter. Als er een nieuw deel verscheen, ging de boekhandel ’s acht open. Het personeel was dan verkleed. Ook is een verkiezing gehouden van de beste lookalike van Harry Potter, Hermien Griffel of Ron Wemel.

Volledig scherm Manon Ossevaart op de trekker bij haar boekpresentatie. © Hilarius Broekhuis

Auteurs op bezoek

Bij Hilarius Broekhuis zijn door de jaren heen diverse signeersessies en meet-and-greets geweest met bekende auteurs. Zo parkeerde Manon Ossevoort haar trekker voor de deur waarmee ze een reis heeft gemaakt van 38.000 kilometer, van Vriezenveen naar de geografische Zuidpool. Hierover schreef ze het boek Het meisje en de tractor.

Ook is bij Hilarius Broekhuis het 1500ste exemplaar uitgereikt van De grootste bankoverval aller tijden van auteur Frank Krake aan Lynn, kleindochter van verzetsheld Wim van Walderveen. Verder kwamen door de jaren heen auteurs op bezoek als Jan Siebelink, Jan Terlouw, Kader Abdolah, A.L. Snijders en Thea Beckman. Oud-prostituee Metje Blaak presenteerde in deze boekhandel haar boek Wij Metje Blaak. Herman Finkers onthulde zijn raamgedicht over het Almelose volkslied, dat je nog steeds aan de kant van Het Kolkje vindt.

