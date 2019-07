Toezichthouder Vechtstromen: ‘Wie illegaal water uit het kanaal haalt, riskeert boete van 1500 euro’

OM eist drie jaar cel en tbs tegen Almeloër die hulpverle­ner met mes in hoofd stak

18 juli ALMELO - “Ik was ‘m al langer zat, maar uiteindelijk was ik zo woedend, nog nooit zo boos geweest. Toen toen had ik er genoeg van en heb een mes gepakt en hem in zijn gezicht gestoken.” Dat zei de schizofrene G. (25) uit Almelo donderdag voor de rechtbank in zijn geboorteplaats, waar hij drie jaar cel en tbs hoorde eisen.