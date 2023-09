Tom Egbers op businessclubavond Heracles voor het eerst weer in rol van presentator: ‘Ruimte genoeg in m’n vrije tijd’

indebuurt.nl Deze winkel in Gro­testraat Almelo is tijdelijk dicht (en gaat verder onder nieuwe naam)

In de Grotestraat in Almelo is het pand tussen Cotton Club en Vodafone-Ziggo gesloten. De gevel is dichtgemaakt en de logo’s zijn ingepakt. Tot voor kort zat hier de winkel van T-Mobile, maar dat merk bestaat niet meer.