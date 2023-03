Toneel, films, muziek en meer: de uittips in Almelo op 3, 4 en 5 maart

indebuurt.nlHet is koud, maar de zon schijnt weer vaker. Lekker weer om eropuit te gaan. Heb je nog geen plannen voor de komende dagen? Check dan vooral dit overzicht met uittips in Almelo op 3, 4 en 5 maart 2023.

Dit weekend zijn er ook voorstellingen in Almelo van Daniël Arends en Roue Verveer, die zijn al uitverkocht.

Brookertoneel

Zin in een avondje toneel? Dan is het Brookertoneel in Bornerbroek een tip. Het stuk heet De bende van vier maal zeventig en gaat over vier bewoners van een bejaardentehuis. Ze zijn ontevreden door alle bezuinigingen en het korten op hun pensioen. Ze besluiten daarom de bank te gaan overvallen.

De voorstellingen zijn zes keer in het Brookhoes in Bornerbroek: op 3 en 4 maart, 10 en 11 maart en 17 en 18 maart. Omdat het ditmaal een extra lange voorstelling is, begint het stuk eerder dan gebruikelijk, namelijk om 19.30 uur. De kaartverkoop verloopt via Marion Sulmann, 074 3841802.

Volledig scherm Repetitie van ‘De bende van vier maal zeventig’ © Brookertoneel

FILM: The Lost King

Filmhuis Hof 88 draait vrijdag om 14.00 en 20.15 uur de film The Lost King. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Na een bezoek aan de vertoning van het Shakespeare-stuk King Richard, krijgt Philippa Langley compassie voor de barbaarse koning. Was hij echt zo barbaars? Ze bijt zich vast in de zaak en gaat op onderzoek uit, wat leidt tot veel onbegrip in haar omgeving.

FILM: Onder het maaiveld

De Nederlandse film Onder het maaiveld draait zondagmiddag om 14.00 uur in Filmhuis Hof 88. De film laat zien wat er onder de grond leeft en hoe belangrijk een gezonde bodem is. Onder het maaiveld is gemaakt door de makers van De nieuwe wildernis en De wilde stad, voor deze film gaan ze ondergronds.

Jazz at the bieb

Deze zondag is er weer Jazz at the bieb in de bibliotheek. Dit keer met zangeres Marion Pauwe en het kwartet van Johan Bijkerk. Ze brengen nummers van Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Fats Waller en Nat King Cole. Ze zingt ook enkele duetten met Johan Bijkerk. De middag begint om 15.00 uur en kaartjes kosten 10 euro voor volwassenen, 8 euro voor bibliotheekleden en onder de 18 jaar is gratis.

Vocaal Ensemble Cordier

In de Grote Kerk in Almelo is zondagmiddag om 15.30 uur het concert To see a world in a grain of sand. Het koor Vocaal Ensemble Cordier zingt diverse nummers. Toegang is gratis, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Films Movie Unlimited

De voorjaarsvakantie is bijna voorbij. Wil je nog iets leuks doen met de kinderen? Bij Movie Unlimited draaien nog volop films voor de jeugd, zoals Asterix & Obelix, De gelaarsde kat 2 en Het feest van Tante Rita. Ook voor ‘grotere kinderen’ is er aanbod: Titanic 3D, Ant-man, Avatar, Creed III en Toen ik je zag.

Formule 1

Ben je fan van de Formule 1? Het nieuwe seizoen start dit weekend. Bij Café De Stam kun je alle wedstrijden op groot scherm bekijken, zoals zondagmiddag de eerste race in Bahrein. Vanaf 16.00 uur kun je de wedstrijd zien. Voor de echte fans: zaterdagmiddag wordt ook de kwalificatie uitgezonden.

Pubquiz

In de kroegen in Almelo wordt geregeld een pubquiz of popquiz gehouden. Ook dit weekend is er een quiz, ditmaal in The Shamrock. Zondag 5 maart om 20.30 uur begint quizmaster Yannic met de eerste vragenronde. Meedoen is gratis.

