Tot 21:15 uur geen treinen tussen Almelo en Hardenberg

Rechtbank in fout met ontruiming schuur in Aardorp

19:37 DEN HAAG/AADORP - De raadsman van de gemeente Almelo erkende donderdag in een spoedzaak bij de Raad van State in Den Haag dat de Almelose bestuursrechter de plank missloeg. Daardoor ontstond er rond het omstreden cateringbedrijf aan de Peppelweg in Aadorp een juridische chaos. Ook rechter en staatsraad Silvia Wortmann van de Raad van State stelde in de rechtszitting in Den Haag vast dat de rechtbank procedureel een steek liet vallen.