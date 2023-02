Traplift maakt het dorpshuis ’t Eschhoes in Vasse toegankelijk voor iedereen

De deuren van het dorpshuis ’t Eschhoes staan open voor iedereen. Maar voor mindervalide mensen was de bovenverdieping niet of nauwelijks bereikbaar. Maar dankzij een traplift is dat verleden tijd. Die werd maandagmiddag officieel in gebruik genomen.

Met het brede scala aan activiteiten is ’t Eschhoes in Vasse met recht het sociale hart van het dorp. Het multifunctionele gebouw herbergt verschillende ruimtes op de begane grond en op de bovenverdieping. Op de etage bevindt zich tevens de tribune voor sport en spel.

De bovenverdieping is alleen via twee trappen te bereiken. „Mindervalide bezoekers konden hierdoor niet of moeilijk naar boven om bekenden aan te moedigen in de sportzaal”‚ zegt Ronny Booijink. Hij is de voorzitter van de stichting ’t Eschhoes. „Het was Guus Reinders die ons daarmee confronteerde.”

In coma

De 15-jarige Guus Reinders kreeg in 2018 een ernstig auto-ongeluk. Hij raakte een halfjaar in coma. Na dat halfjaar is hij minder mobiel en kan bijvoorbeeld niet meer traplopen. „De zus van Guus speelt in het eerste volleybalteam”, zegt Booijink. „Als zij een wedstrijd in ’t Eschhoes speelde, dan kon Guus die niet bijwonen. Dat prikkelde ons om anders naar de toegankelijkheid van ’t Eschhoes te kijken.”

Verder wordt de multifunctionele ruimte op de eerste verdieping gebruikt door de schilderclub en voor de dagopvang van ouderen. De stichting had dus een probleem met de toegankelijkheid. En dat terwijl in haar doelstelling staat dat ze optimale toegankelijkheid biedt voor vrijetijdsbesteding en ontmoeting.

Top 5

Het stichtingsbestuur zocht samenwerking met het Gehandicaptenplatform Tubbergen. Die was met de gemeente Tubbergen het initiatief begonnen om in de top 5 te komen van inclusiefste (toegankelijkste) gemeenten van Nederland. Hiervoor ondertekenden Leo Stamsnieder‚ voorzitter van het Gehandicaptenplatform Tubbergen‚ en wethouder van Tubbergen Hilde Berning in januari 2020 het VN-manifest ‘Iedereen doet mee’. Als eerste gemeente in Twente.

Dit resulteerde onder meer in een onderzoek in de gemeente Tubbergen naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen‚ waaronder ’t Eschhoes. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek was het toegankelijker maken van de bovenverdieping.

Quote We hebben nog een wens: een automati­sche deur Ronny Booijink

„Een traplift zou uitkomst bieden”‚ aldus Booijink. „Voor de financiering ervan vroegen we subsidies aan. Met succes. Van het gehandicaptenplatform en van het Rabofonds ontvingen we elk 1500 euro, geweldige bijdrages. Ook de installateur van de traplift - OtoLift - kwam ons commercieel tegemoet. Als ’t Eschhoes hebben we het bedrag verder aangevuld.”

Eind vorig jaar werd de traplift gemonteerd. Om de toegankelijkheid verder te bevorderen is tevens de drempel bij de ingang verwijderd. „Daarmee zijn we nu optimaal toegankelijk voor valide en mindervalide mensen”‚ aldus Booijink. „Eén wens hebben we nog wel: een automatische deur in ’t Eschhoes. De volgende stap.”