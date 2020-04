Traumahelikopter opgeroepen voor ernstig ongeval met fietser in Langeveen

Eens een tukker Ilse DeLange is een trotse Tukker: ‘Als mensen iets zeggen over mijn accent… prima. Ik ben wie ik ben’

12:09 Ilse de Lange, 42, samenwonend met Bart, gaat ook in tijden van corona door met waar zij goed in is: de wereld wat mooier maken met haar liedjes. In Changes zingt ze over hoe waardevol het kan zijn om te veranderen. De tekst was al geschreven voor de uitbraak van het virus, maar lijkt toepasselijker dan ooit. „Dat Twentse, daar heb ik heel veel aan in het leven dat ik heb.”