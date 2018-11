Treinverkeer tussen Almelo en Hardenberg ligt stil na aanrijding

‘Fittie’ in Almelo: 2 bedrijven willen haven dempen, 1 ander bedrijf niet

15:22 ALMELO - All-In Containers verwijt de gemeente Almelo een zwalkend en inconsequent beleid als het gaat om vervoer over water. Wél meewerken aan een zwaaikom in het Twentekanaal, maar tegelijkertijd een insteekhaven dempen. Dat schrijft de advocaat van het bedrijf in een brief aan de gemeenteraad.